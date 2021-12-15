Убитый подростками оператор оказался бойцом ММА

Убитый в подмосковном Долгопрудном 40-летний мужчина, который ранее работал оператором на киностудии «Мосфильм», оказался бойцом ММА.

Об этом рассказал РЕН ТВ его приятель и тренер Антон.

По его словам, Николай выступал по любителям, но у него в самое ближайшее время должен был состояться турнир по профессионалам.

По версии следователей, на 40-летнего мужчину напали двое подростков на спортплощадке на Восточной улице. Мотивом стала личная неприязнь. Один из напавших повалил жертву на землю, а второй стал бить его ножом по голове. После нападения они скрылись с места, а тело убитого нашел прохожий.