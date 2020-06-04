У убитого афроамериканца Флойда обнаружили коронавирус

Состоялось заключительное вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского. Он заразился коронавирусом за несколько недель до своей смерти, сообщает NBC.

Тест, проведенный 3 апреля, дал положительный результат. Предполагается, что в момент смерти у него не оставалось симптомов болезни.

25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. Причина — использование фальшивой купюры. После этого в стране начались акции протеста.