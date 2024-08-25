Telegram будет работать и без Павла Дурова? У руководства мессенджера есть план действий

У Telegram есть утвержденный план действий на случай ареста Дурова

Руководство Telegram предусмотрело план действий на случай ареста Павла Дурова, сообщает телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

По данным источника, в окружении предпринимателя сообщают, что у компании есть утвержденный план действий. В чем именно заключается этот план, точно неизвестно, но уточняется, что компания сможет продолжать существовать и выполнять свои функции.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram.

Сообщается, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы.