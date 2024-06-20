Mash: у шоумена Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

Известный шоумен Отар Кушанашвили был госпитализирован в Красногорске Московской области с раковой опухолью, сообщает Mash.

Как сообщил друг Кушанашвили Владимир Полупанов, сейчас 53-летнего шоумена оперируют.

Ранее стало известно, что Кушанашвили был госпитализирован, однако диагноз не был поставлен. Директор журналиста Антон Шестак сообщил, что информация о циррозе печени не соответсвует действительности.

Отар Кушанашвили является болельщиком ЦСКА и медиадиректором клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.