«У мужа ситуация посложнее». Навка рассказала, как они с Песковым переносят коронавирус

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка Татьяна Навка рассказала о своем состоянии. Ранее она вместе с мужем Дмитрием Песковым заразилась коронавирусом.

— Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден коронавирус, — написала Навка в своем Instagram. — Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи.

У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами).

Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.