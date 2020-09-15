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У Михаила Ефремова появился новый адвокат

18:04
Михаил Ефремов. Фото Андрей Эрштерм, «Известия».
Михаил Ефремов. Фото Андрей Эрштерм, «Известия».
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Актер Михаил Ефремов выбрал нового адвоката. Им стал Роман Филиппов. Ранее артист был осужден по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — сказал представитель адвокатской конторы Russian Lawyers Company. Его слова приводят «РИА Новости».

Ефремов ранее был признан виновным и получил восемь лет колонии. Актер выражал недовольство действиями предыдущего адвоката Эльмана Пашаева, утверждая, что тот подставил его.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200915/efremov-1577272006.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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