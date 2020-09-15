У Михаила Ефремова появился новый адвокат

Актер Михаил Ефремов выбрал нового адвоката. Им стал Роман Филиппов. Ранее артист был осужден по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — сказал представитель адвокатской конторы Russian Lawyers Company. Его слова приводят «РИА Новости».

Ефремов ранее был признан виновным и получил восемь лет колонии. Актер выражал недовольство действиями предыдущего адвоката Эльмана Пашаева, утверждая, что тот подставил его.