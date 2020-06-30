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«У меня растут три сына и мне не все равно, в какой стране они будут жить». Чемпион мира — о голосовании по поправкам в конституцию

30 июня 2020, 19:52

Чемпион мира, член правления СБР Иван Черезов высказался о голосовании по поправкам в Конституцию России.

— 1 июля — важный день для будущего нашей страны, — написал Черезов в своем Instagram. — Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно.

У меня растут три сына, и мне не все равно, в какой стране они будут жить. Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма.

Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации.

-1 июля — важный день для будущего нашей страны. Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно. У меня растут три сына и мне не все равно, в какой стране они будут жить. Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма. Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации.

Публикация от Ivan (@ivan_tcherezov)

Черезов закрыл комментарии к посту.

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