«У меня растут три сына и мне не все равно, в какой стране они будут жить». Чемпион мира — о голосовании по поправкам в конституцию
Чемпион мира, член правления СБР Иван Черезов высказался о голосовании по поправкам в Конституцию России.
— 1 июля — важный день для будущего нашей страны, — написал Черезов в своем Instagram. — Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно.
У меня растут три сына, и мне не все равно, в какой стране они будут жить. Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма.
Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации.
-1 июля — важный день для будущего нашей страны. Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно. У меня растут три сына и мне не все равно, в какой стране они будут жить. Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма. Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации.
Черезов закрыл комментарии к посту.