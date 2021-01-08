У коронавируса обнаружены признаки хронического заболевания

Ученые из Бельгии и Голландии исследовали процесс восстановления людей, переболевших коронавирусом. Их работы опубликованы в Journal of Clinical Medicine. Как отмечается, в результате исследования установлено, что у COVID-19 есть признаки хронического заболевания.

Авторы исследования сосредоточили внимание на относительно молодых пациентах (средний возраст — 47 лет), у которых была легкая форма заболевания, и они лечились амбулаторно. Всего под наблюдением были 1837 человек. Выяснилось, что они имели жалобы в течение трех месяцев и после выздоровления.

У 98 процентов пациентов из общей выборки сохранялась усталость, у 90 — мышечная слабость, у 88 — проблемы со сном, а у 87 были различные боли. Также люди жаловались на снижение производительности труда и другие проблемы.

Как отмечается, у 86 процентов больных ранее проблем не наблюдалось. Теперь же без жалоб осталось только шесть процентов из количества исследуемых пациентов. 64 процента оценили свое состояние как среднее, а 30 процентов назвали его плохим.

Были выявлены и другие отрицательные закономерности. Некоторые симптомы можно сравнить с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких.

Авторы исследования подчеркивают, что амбулаторные больные могли не получить достаточного ухода и в будущем могут создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах.