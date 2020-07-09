У Ефремова отсудили 117 тысяч рублей из-за долгов за джип

У известного актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова налоговая служба отсудила 117 тысяч рублей из-за долгов за джип, на котором он попал в аварию на Садовом кольце, сообщает Telegram-канал Mash.

Артист не доплатил 117 650 рублей транспортного налога. Мировой суд Хамовнического района взыскал эту сумму с актера по запросу ИФНС №4. Машина в плохом состоянии припаркована на служебной стоянке полиции.

8 июня Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.