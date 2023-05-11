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Сегодня, 01:27

У чемпионки Олимпиады-1980 Симеони украли золотую медаль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянская прыгунья в высоту Сара Симеони сообщила, что стала жертвой воров. У 70-летней итальянки украли золотую медаль, которую она выиграла на Олимпиаде 1980 года в Москве.

«Я обращаюсь к ворам: прошу вернуть мне хотя бы золотую медаль, которую я выиграла на Олимпийских играх в Москве. Они все равно не смогут с ней ничего сделать, как-то заработать на ней. Для меня же она имеет огромную ценность», — приводит Rai слова Симеони.

Симеони была рекордсменом в прыжках в высоту с 1978 по 1984 год. Также она является пятикратным победителем и двукратным призером чемпионатов Европы.

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