У брата-близнеца доктора Малышевой нашли коронавирус

У брата Елены Малышевой, главврача Боткинской больницы, обнаружили коронавирус.

Главный хирург Депздрава, главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash. Тест он сдал 2 мая, сегодня ему пришел результат.

Шабунин — брат-близнец знаменитой телеведущей Елены Малышевой.

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.