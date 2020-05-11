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У брата-близнеца доктора Малышевой нашли коронавирус

19:53
Алексей Шабунин. Фото мсз.рф
Алексей Шабунин. Фото мсз.рф

У брата Елены Малышевой, главврача Боткинской больницы, обнаружили коронавирус.

Главный хирург Депздрава, главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash. Тест он сдал 2 мая, сегодня ему пришел результат.

Шабунин — брат-близнец знаменитой телеведущей Елены Малышевой.

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

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