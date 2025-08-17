«Тюмень» оплатила лекарства и лечение попавшим в ДТП футболистам второй команды

В «Тюмени» рассказали о помощи футболистам второй команды, попавшим в ДТП в Тюкалинском районе Омской области.

«ФК «Тюмень» официально заявляет, что клуб не бросил своих игроков — они обеспечены квалифицированной медицинской помощью. Также оплачены все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов. Мы следим за ситуацией и держим её на контроле, моментально реагируем на вновь появляющиеся запросы и ни при каких обстоятельствах не бросим своих ребят, попавших в беду», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

ДТП с участием автобуса, перевозившего команду, и легкового автомобиля произошло днем 15 августа. Автобус вылетел на встречную полосу, где наткнулся на грузовик.

Команда направлялась в Омск на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги с местным «СибГУФК-Иртыш-2». Один из игроков был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.