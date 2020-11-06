Twitter-аккаунт УЕФА почтил память Михаила Жванецкого
Twitter-аккаунт УЕФА почтил память сатирика Михаила Жванецкого, который сегодня скончался.
Пресс-служба организации привела цитату из его монолога, посвященному футболу.
«Чтоб они так играли, как пьют нашу кровь», — цитирует УЕФА Жванецкого.
Михаил Жванецкий ?#классика pic.twitter.com/rRkcbGlBS3— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.