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Twitter-аккаунт УЕФА почтил память Михаила Жванецкого

19:08

Twitter-аккаунт УЕФА почтил память сатирика Михаила Жванецкого, который сегодня скончался.

Пресс-служба организации привела цитату из его монолога, посвященному футболу.

«Чтоб они так играли, как пьют нашу кровь», — цитирует УЕФА Жванецкого.

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