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21 августа 2025, 14:17

Тутберидзе продолжит съемки в телешоу о похудении

Этери Тутберидзе.
Фото Скриншот из телешоу «Большие девочки»

В сентябре состоится премьера третьего сезона реалити «Большие девочки». Наставницей в нем вновь станет знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она признается, что работать стало сложней, так как новый формат превратил каждую историю в интимный разговор не только о теле, но и о семье. На этот раз героини будут преодолевать испытания не в одиночку, а вместе с мамами. Гиперопека, давние обиды и скрытые конфликты окажутся для них таким же серьезным вызовом, как и интенсивные тренировки.

«Когда в проект приходят не только участницы, но и их мамы, это уже не просто работа над телом, а перестройка целой семейной системы, — сказала Тутберидзе. — Мама может как поддержать, так и вернуть дочь к прежнему стилю жизни. Иногда именно мама может сказать: «Вот тут мы ошиблись, и так больше нельзя». Но бывает и наоборот — привычки мамы мешают. Поэтому для меня важно менять подход у обеих, чтобы никакая из них не тянула другую назад».

По ее словам, отношения внутри пары становятся испытанием не меньше, чем тренировки: «Две участницы в одной команде — это двойная ответственность. Разные характеры, разные модели поведения, иногда разные цели. Если одна сорвется, другая может быстро последовать за ней. Моя задача — выстроить такие правила, чтобы обе держали темп и друг друга, а не тянулись в разные стороны».

И все же главный результат, которого ждет Этери, выходит далеко за пределы съемок: «Я хочу, чтобы этот сезон стал для них точкой невозврата. Чтобы спустя год они жили уже в новом ритме и с новым телом, а старые привычки остались только в воспоминаниях и фотографиях», — говорит наставница.

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Этери Тутберидзе
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