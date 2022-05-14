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Сегодня, 09:12

Три человека погибли в результате стрельбы после матча плей-офф НБА между «Милуоки» и «Бостоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сразу после завершения шестого матча серии плей-офф между «Милуоки» и «Бостоном» (95:108) случилась трагедия. Неизвестный открыл стрельбу вблизи стадиона «Файсерв Форум». По предварительным данным, погибли три человека, сообщает ESPN.

В результате стрельбы погибли мужчина, женщина и 16-летняя девушка.

Остальные люди бросились спасаться бегством. Среди пострадавших также оказались два человека, сейчас они в стабильном состоянии.

Также сообщается, что полицейские уже задержали одного человека, 29-летнего мужчину, который может оказаться предполагаемым стрелком.

БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
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