Третьяк — о санкциях против него: «Большинство канадцев меня поддерживают»

Трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Владислав Третьяк заявил, что его поддерживает большинство канадцев, несмотря на введенные санкции.

«Конечно, у меня остались там друзья. То, что решило руководство Канады о санкциях, — это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают, они любят хоккей. Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке, и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Сергея Бобровского после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Политики там никакой нет», — сказал Третьяк журналистам.

Власти Канады 13 июня 2024 года включили Третьяка в санкционный список. В феврале 2023 года легендарный советский хоккеист уже попадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного списка была уточнена его дата рождения.

В ходе игровой карьеры Третьяк выступал за ЦСКА. Помимо трех побед на Олимпиадах бывший вратарь сборной СССР становился десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк входит в символическую сборную XX столетия ИИХФ.