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Сегодня, 17:05

Третьяк рассказал о сотрудничестве федераций хоккея и фигурного катания при Писееве

Виктория Кравченко
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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Федерация хоккея России (ФХР) тесно сотрудничали, когда федерацию фигуристов возглавлял Валентин Писеев.

В понедельник стало известно о смерти Писеева на 83-м году жизни.

«Когда он работал в исполкоме Олимпийского комитета России, многое делал для развития нашего олимпийского движения. Поэтому большие соболезнования от хоккейной семьи», — цитирует Третьяка ТАСС.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.

Источник: ТАСС
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