Тренер Жулин: «Происходящее в Америке похоже на путч в СССР в 1991 году»

Известный тренер Александр Жулин отреагировал на массовые беспорядки, происходящие в Вашингтоне.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время заседания по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Политикам пришлось надеть противогазы и эвакуироваться. Один человек был застрелен.

«Никто не знает, чем это все закончится. Допускаю, что могут быть серьезные волнения. И это, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Происходящее в Америке похоже на путч в СССР в 1991 году, до чего угодно может дойти. Не исключайте тот факт, что в США разрешено оружие. Если бы у нас в 1991 году было разрешено оружие, то это был бы ужас! И я не согласен, что Трамп сделал хуже в стране за годы правления. Многие придерживаются другого мнения», — сказал Жулин.

(Владислав Флегонтов)