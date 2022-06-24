Тренер по вольной борьбе Алиев рассказал о ДТП в центре Москвы

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как произошло ДТП, после которого он спас шесть пассажиров из горящего автомобиля в центре Москвы.

«Я находился здесь рядом, потому что живу в 100 м от места ДТП. Приехал в Москву с семьей буквально на два дня, чтобы показать дочь офтальмологу, — цитирует RT Алиева. — Мне позвонили друзья и предложили ночью пройтись по центру Москвы. Около половины четвертого утра, когда рассвело, они подвезли меня до дома. Под окнами у нас есть кафе — у них до четырех утра была открыта веранда. Я сел за столик, заказал сок. А в 03:37 все произошло прямо на наших глазах. Автомобиль ехал на большой скорости, без номеров, водитель проехал на красный. А там на углу машина сотрудников ГИБДД стояла. Наверное, водитель на нее отвлекся и без торможения влетел в стену. Машина вспыхнула, пламя на 6 м вверх сразу и в салон тянулось».

ДТП произошло 24 июня на Смоленском бульваре в Москве. Алиев вытащил шесть человек из горящей машины. В Госдуме РФ предложили вручить государственную награду тренеру по борьбе.