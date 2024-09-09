Слуцкий — о Маслякове: «Огромное спасибо вам за это выдающееся явление — КВН»

Российский тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на новость о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова.

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.

«КВН — это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно. Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление! Покойтесь с миром», — написал Слуцкий в соцсети.