Тренер фитнес-клуба в Москве отравился жиросжигающими таблетками

20-летний Савелий, тренер фитнес-клуба «СССР» был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что его прямо из зала его забрали в больницу с острым отравлением. У него подозревают отравление динитрофенолом.

Препарат запрещен к продаже, но все равно пользуется спросом из-за способности быстро сжигать жир. Полиция начала проверку по факту происшествия.