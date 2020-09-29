Тренер фитнес-клуба в Москве отравился жиросжигающими таблетками
22:28
20-летний Савелий, тренер фитнес-клуба «СССР» был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что его прямо из зала его забрали в больницу с острым отравлением. У него подозревают отравление динитрофенолом.
Препарат запрещен к продаже, но все равно пользуется спросом из-за способности быстро сжигать жир. Полиция начала проверку по факту происшествия.
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