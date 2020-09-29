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Тренер фитнес-клуба в Москве отравился жиросжигающими таблетками

22:28
Госпитализированный с отравлением тренер. Фото Mash.
Госпитализированный с отравлением тренер. Фото Mash.

20-летний Савелий, тренер фитнес-клуба «СССР» был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что его прямо из зала его забрали в больницу с острым отравлением. У него подозревают отравление динитрофенолом.

Препарат запрещен к продаже, но все равно пользуется спросом из-за способности быстро сжигать жир. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/20848

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