Тренер детской футбольной команды избил отца игрока
Тренер детской футбольной команды напал на отца одного из участников соревнований, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
По информации источника, происшествие случилось в районе Перово. Отец юного футболиста хотел узнать у тренера команды, почему его сына удалили после игрового момента. Тренер предложил мужчине пройти за ним и на улице ударил его.
Пострадавший обратился в полицию с заявлением.
Источник: Telegram-канал «Что там, Москва?»
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