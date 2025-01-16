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Сегодня, 18:30

Тренер детской футбольной команды избил отца игрока

Камила Абдурахманова
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Тренер детской футбольной команды напал на отца одного из участников соревнований, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

По информации источника, происшествие случилось в районе Перово. Отец юного футболиста хотел узнать у тренера команды, почему его сына удалили после игрового момента. Тренер предложил мужчине пройти за ним и на улице ударил его.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Источник: Telegram-канал «Что там, Москва?»
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