Трамп: «Политика правительства США будет заключаться в том, что существует только два гендера: мужской и женский»

Президент США Дональд Трамп объявил о переменах в цензуре и высказался о гендерном вопросе в центральном зале Конгресса — Ротонде.

«Мы построим общество, которое не будет зависеть от цвета кожи и будет основываться на заслугах. С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что существует только два гендера: мужской и женский», — заявил Трамп после принесения присяги на верность конституции и стране.

Глава государства намерен подписать указ о немедленном прекращении любой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку, а также прекратить политику, направленную на обязательную расовую и гендерную инклюзивность в обществе.

Трамп стал 47-м президентом США, он занимает эту должность во второй раз спустя четыре года после окончания предыдущего срока.