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Трамп об авиакатастрофе над Вашингтоном: «Буду сообщать детали по мере их появления»

Руслан Минаев
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в связи с крушением пассажирского самолета над Вашингтоном.

«Меня полностью проинформировали об ужасной аварии, которая только что произошла в аэропорту имени Рональда Рейгана. Я слежу за ситуацией и буду сообщать детали по мере их появления», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Источник: ТАСС
Дональд Трамп
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