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Сегодня, 20:10

Трамп вступил в должность 47-го президента США

Алина Савинова
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу и стал 47-м президентом США.

Торжественная церемония инаугурации Трампа состоялась в Ротонде — центральном зале конгресса.

«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он, положив левую руку на Библию.

78-летний Трамп вернулся на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока. На президентских выборах 5 ноября 2024 года в общенародном голосовании Трамп получил 51 процент голосов.

Дональд Трамп
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