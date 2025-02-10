Трамп прокомментировал свист болельщиков в адрес Тейлор Свифт на Супербоуле-2025

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social высказался о свисте публики на Супербоуле-2025 в адрес певицы Тейлор Свифт.

«Единственный человек, для которого вечер был более жесткий, чем для проигравших «Канзас-Сити Чифс» — это Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона», — написал Трамп.

Певица присутствовала на матче «Канзас-Сити» с «Филадельфией Иглз» (22:40), чтобы поддержать своего молодого человека — играющего за «Чифс» Трэвиса Келси.

В журнале People отметили, что Свифт удивила реакция публики на нее.