Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования из-за спортсмена-трансгендера

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования из-за участия трансгендерного спортсмена в чемпионате штата.

Политик заявил, что поговорит с губернатором штата Гэвином Ньюсомом по этому поводу. Трамп заявил, что трансгендерный спортсмен, прошедший квалификацию для участия в чемпионате штата среди женщин, практически непобедим для соперниц.

«Калифорния под руководством радикального левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам выступать в женском спорте», — написал Трамп в соцсети Thuth.

Как утверждает Daily Mail, речь идет о Эй Би Эрнандесе — биологическом мужчине, который выступает в соревнованиях в прыжках в длину и тройной прыжке.

Напомним, что в России федеральным законом запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в нашей стране.