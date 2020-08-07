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Трамп подписал указ о борьбе с TikTok

09:13
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», сообщает BBC.

Помимо этого, глава государства подписал аналогичный указ относительно мобильного приложения WeChat. Американские спецслужбы выразили опасение в том, что сервисы, которыми владеет китайская компания ByteDance, могут быть использованы для сбора персональных данных граждан страны. Трамп отметил в указе, что он «обязан принять дополнительные шаги, чтобы ликвидировать общенациональную чрезвычайную ситуацию в отношении информационных и телекоммуникационных технологий».

Ранее Сенат единогласно одобрил закон, запрещающий государственным служащим США использовать TikTok на служебных устройствах.

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