Трамп подписал указ о борьбе с TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», сообщает BBC.

Помимо этого, глава государства подписал аналогичный указ относительно мобильного приложения WeChat. Американские спецслужбы выразили опасение в том, что сервисы, которыми владеет китайская компания ByteDance, могут быть использованы для сбора персональных данных граждан страны. Трамп отметил в указе, что он «обязан принять дополнительные шаги, чтобы ликвидировать общенациональную чрезвычайную ситуацию в отношении информационных и телекоммуникационных технологий».

Ранее Сенат единогласно одобрил закон, запрещающий государственным служащим США использовать TikTok на служебных устройствах.