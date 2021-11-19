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«Тоттенхэм» поздравил певицу Адель с выходом нового альбома

18:27
Адель. Фото Instagram
Адель. Фото Instagram
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«Тоттенхэма» в Twitter поздравил певицу Адель с выходом нового альбома. Британская певица выпустила первый за шесть лет альбом.

Адель представила свой четвертый студийный альбом — «30». Его название отсылает к возрасту, в котором артистка впервые вышла замуж — за теперь уже бывшего мужа Саймона Конекки.

Напомним, что Адель родилась в районе Северного Лондона — Тоттенхэме.

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Иван Шитик все материалы автора

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