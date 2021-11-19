«Тоттенхэм» поздравил певицу Адель с выходом нового альбома

«Тоттенхэма» в Twitter поздравил певицу Адель с выходом нового альбома. Британская певица выпустила первый за шесть лет альбом.

Адель представила свой четвертый студийный альбом — «30». Его название отсылает к возрасту, в котором артистка впервые вышла замуж — за теперь уже бывшего мужа Саймона Конекки.

Напомним, что Адель родилась в районе Северного Лондона — Тоттенхэме.