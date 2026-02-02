Только 37 процентов российских болельщиков смотрят трансляции осознанно

Предпочтения любителей спорта в нашей стране перед главными стартами 2026 года: зимней Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу — постепенно меняются: телевизор уступает лидерство цифровым платформам. Такой вывод сделан в маркетинговом исследовании компании Human Code, оказавшемся в распоряжении «СЭ».

Согласно данным опроса, 57 процентов зрителей уже сейчас предпочитают стриминги, а ТВ часто служит лишь фоном. Эксперты выделили пять типов современной аудитории:

Тусовщики (25 процентов) — смотрят за компанию в барах.

Олдскул (20 процентов) — верны ТВ и аналитическим шоу.

Медиазависимые (19 процентов) — молодежь, выбирающая хайлайты в соцсетях.

Болельщики и домохозяйки (по 18 процентов) — от фанатов до тех, кто включает спорт фоном.

Только 37 процентов смотрят трансляции осознанно. Гендерный разрыв сохраняется: мужчины следят за спортом дольше, чем женщины. «Онлайн дает свободу выбора формата, поэтому и выигрывает», — отметил директор по стратегии Human Code Роман Пустовойт.

(Семен Сундуков)