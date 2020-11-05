Тесты на коронавирус могут давать неверный ответ в 30-40 процентах случаев

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что тесты на коронавирус могут показывать ложноотрицательный результат в 30-40 процентах случаев.

— Это происходит приблизительно в 30-40 процентах случаев, — приводит «РИА Новости» слова Авдеева. — Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.