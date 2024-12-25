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Тело Яниса Тиммы доставили в Латвию

Алина Савинова
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Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото соцсети

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, в среду было доставлено на родину.

«Сегодня утром тело Яниса доставили в Латвию. Благодарим всех, кто помог с его транспортировкой!» — написала сестра спортсмена в своих соцсетях.

Она также сообщила, что прощание с баскетболистом состоится 27 декабря в Рижском крематории.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, экс-супруг Седоковой покончил с собой.

В России латвиец выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2015 году он был признан лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол
Янис Тимма
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