Тело баскетболиста Тиммы пока остается в России

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы остается в морге, сообщает источник NEWS.ru.

Источник отметил, что Янис в морге и будет там долго, так как никто не обращался за оформлением тела и нет паспорта умершего. Если у баскетболиста российский паспорт, тут проще, если другой страны, то его необходимо нотариально заверить.

Сообщается, что для получения разрешения на выдачу тела нужно обратиться в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Потребуется собрать большое количество документов. После того как Следственный комитет выдаст разрешение, можно будет обсуждать время и дату выдачи тела.

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ. О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.