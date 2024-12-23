Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 19:05

Тело баскетболиста Тиммы пока остается в России

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы остается в морге, сообщает источник NEWS.ru.

Источник отметил, что Янис в морге и будет там долго, так как никто не обращался за оформлением тела и нет паспорта умершего. Если у баскетболиста российский паспорт, тут проще, если другой страны, то его необходимо нотариально заверить.

Сообщается, что для получения разрешения на выдачу тела нужно обратиться в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Потребуется собрать большое количество документов. После того как Следственный комитет выдаст разрешение, можно будет обсуждать время и дату выдачи тела.

Янис Тимма. Баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве: все, что известно о трагедии

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ. О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.

Источник: NEWS.ru
Баскетбол
Янис Тимма
Читайте также
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

WhatsApp могут заблокировать на территории России в 2025 году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости