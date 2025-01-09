Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 00:56

Телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Жена телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что сейчас ей тяжело что-то писать в социальных сетях, и попросила людей молиться за мужа.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила Симоньян.

4 января Кеосаяну исполнилось 59 лет. В прошлом году он был признан заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.

Актер и режиссер Тигран КЕОСАЯН. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot; Тигран Кеосаян: «В любом случае выиграют наши!»
Источник: Telegram-канал Маргариты Симоньян
Тигран Кеосаян
Читайте также
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сестра Тиммы: «Седокова предложила помощь в похоронах, но деньги не поступили»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости