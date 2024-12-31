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Сегодня, 10:00

Телепрограмма на 31 декабря: какие программы и фильмы покажут сегодня в новогоднюю ночь

Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут на Первом канале
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ведущие Первого канала на съемках программы «Новогодняя ночь на Первом».
Фото Первый канал

Во вторник, 31 декабря, в эфире федеральных телеканалов покажут новогодние программы и фильмы. «СЭ» рассказывает, что смотреть в последний день 2024 года.

31 декабря, вторник

Первый канал

12.00. Балет «Щелкунчик»

14.10. «Джентльмены удачи»

15.40. «Любовь и голуби»

17.25. «Ирония судьбы, или C легким паром!»

21.00. Новогодняя ночь на Первом. «30 лет вместе»

«Россия 1»

7.40. «Карнавальная ночь»

5.30. «Москва слезам не верит»

12.20. «Служебный роман»

15.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию»

18.10. «Чебурашка»

20.30. Песни от всей души. Новогодний выпуск

00.00. «Новогодний Голубой огонек-2025»

СТС

6.35. Шоу «Уральских пельменей» (Мандарины, вперед!)

7.35. Шоу «Уральских пельменей» (Страна Гирляндия)

9.00. Шоу «Уральских пельменей» (Елка, дети, два стола)

10.20. Шоу «Уральских пельменей» (Дело пахнет мандарином)

11.45. Шоу «Уральских пельменей» (Заливной огонек)

13.05. Шоу «Уральских пельменей» (Человек с бульвара Мандаринов)

14.40. Шоу «Уральских пельменей» (Салютологи)

16.15. Шоу «Уральских пельменей» (Визги шампанского)

18.20. Шоу «Уральских пельменей» (Много шубы из ничего)

20.30. Шоу «Уральских пельменей» (Запасной мандарин)

22.00. Шоу «Уральских пельменей» (Мастер и мандарины)

00.05. Шоу «Уральских пельменей» (Мастер и мандарины)

Телепрограмму всех новогодних шоу найдете здесь.

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