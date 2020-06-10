Певец и композитор Юрий Лоза поделился мнением об актере Михаиле Ефремове. Ранее артист был помещен под домашний арест после ДТП со смертельным исходом.

«Несмотря на то, что Михаил Ефремов однажды криво спел на мотив «Плота» плохонькие вирши стихоплета Орлуши, в которых тот пытался меня перепачкать и перемазать, у меня нет к актеру никаких чувств, — написал Лоза на своей странице в Facebook. — Ни злобы ни обиды, ведь я понимаю, что придумать сам он ничего не мог в силу сомнительного интеллекта и отсутствия навыков к сочинительству. И когда мне позвонили с просьбой — прокомментировать недавнюю аварию, я ответил, что все должно быть по закону и не более того.

Однако вчера несколько раз натолкнулся на просьбы его коллег — не устраивать травлю «гениального артиста», которому сейчас и так тяжело. Но помилуйте, в самом слове «травля» заложено упоминание действия. Однако как можно отравить человека, который сам давно отравил сначала свою жизнь, а потом и жизнь многих ни в чем не повинных людей?

Он с детства жил в атмосфере вседозволенности, ему прощалось то, за что другие давно получили бы по голове. Кто-то говорит об особенном, практически незаменимом таланте, о будущих ролях и т. д. и т.п. Поверьте, как «отряд не заметит потери бойца», так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок. На его место готовы встать сотни актеров, не имевших доселе возможности сыграть те роли, которые сыграл бы он, не случись этой аварии. Были и есть незаменимые актеры, но он не из их числа.

Вот только на эфире у Соловьева один из его авторитетных гостей выразил сомнение в том, что справедливость восторжествует в полной мере, и что пьяный в лоскуты баловень судьбы не понесет заслуженного наказания за то, что убил хорошего человека. У меня те же сомнения..."

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.