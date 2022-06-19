Татьяна Тарасова сообщила о своей госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что находится в больнице.

«Я в больнице. Это внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо, поэтому дата выписки пока неизвестна», — приводит слова Тарасовой Sport24.

11 января 75-летняя Тарасова была госпитализирована из-за головных болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

В декабре Тарасову госпитализировали дважды. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.