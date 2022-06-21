Тарасова о боксерском поединке Загитовой: «Пусть идет»

Тарасова отреагировала на новость о том, что Загитова решила попробовать себя в боксе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алина Загитова решила попробовать себя в боксе.

«Пусть идет. Для того чтобы узнать, зачем Алине это, нужно позвонить ей и спросить, зачем она пробует себя в боксе», — сказала Тарасова «СЭ».

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав: «Готовлюсь к чему-то новому».