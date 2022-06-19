Татьяна Тарасова: «В больницу ходила ранее. Но сейчас я дома»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию о своей госпитализации.

«Я сейчас дома на даче. Я в больницу ходила ранее. Но сейчас я дома. Но спасибо за беспокойство о моем здоровье», — цитирует Тарасову РИА Новости Спорт.

11 января 75-летняя Тарасова была госпитализирована из-за головных болей и незавершенного курса лечения в стационаре. В декабре Тарасову госпитализировали дважды.