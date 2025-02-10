ТАСС: Скворцову диагностировали ушиб мозга

У спортивного комментатора Романа Скворцова диагностировали ушиб мозга и гематому.

«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника, комментатор сейчас проходит дополнительные обследования.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.