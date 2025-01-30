ТАСС: экс-глава компании FONBET Анохин признал вину в даче взятки
Бывший генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин признал вину, информирует ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Сообщается, что бывший вице-президент РФС дал признательные показания по делу о взятке в 60 миллионов рублей.
Следствие просит отправить его под арест до 29 марта. Кроме Анохин, по делу проходит бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.
Источник: ТАСС
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