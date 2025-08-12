Статьи
12 августа, 12:10

Тарасова считает предстоящую встречу Путина и Трампа важным событием для России и США: «Будет только лучше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящей встречи президентов России и США.

«Я очень рада, что президенты встретятся. Мне кажется, что это важное событие как для нашей страны, так и для США. От того, что они встретятся, хуже не будет — нам будет только лучше. Есть ли ощущение, что может что-то измениться и в отношении спорта? Не думаю, что в первую очередь они будут говорить об этом. Я не принижаю наше значение, но и не преувеличиваю», — сказала Тарасова «СЭ».

9 августа стало известно, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.

Дональд Трамп.«Когда Трамп решит — вся Европа дружно «прозреет». В российском спорте — большие ожидания от саммита на Аляске

Владимир Путин
Дональд Трамп
Татьяна Тарасова
