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Сегодня, 15:24

Тарасова рассказала, что дизайнер Юдашкин очень любил фигурное катание

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что дизайнер Валентин Юдашкин очень любил фигурное катание.

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила. Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Сегодня, 2 мая, стало известно о том, что Юдашкин умер в возрасте 59 лет.

Источник: https://tass.ru/sport/17658437?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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