Тарасова рассказала, что дизайнер Юдашкин очень любил фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что дизайнер Валентин Юдашкин очень любил фигурное катание.

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила. Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Сегодня, 2 мая, стало известно о том, что Юдашкин умер в возрасте 59 лет.