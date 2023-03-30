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Сегодня, 21:36

Тарасова — о требовании Польши к российским спортсменам: «Наши спортсмены никогда не подпишут это заявление»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее он заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Пусть попробуют. Это их дело. Пусть как хотят, так и ведут себя. Это нас не касается.

Этого никогда не будет. Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику. Мне кажется, что наши спортсмены никогда не подпишут это заявление. Если кто-то подпишет, пожалуйста, пусть едут», — заявила RT тренер.

Европейские игры пройдут с пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.
 
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1130031-tarasova-polsha-sportsmeny
Татьяна Тарасова
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