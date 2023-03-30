Тарасова — о требовании Польши к российским спортсменам: «Наши спортсмены никогда не подпишут это заявление»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее он заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Пусть попробуют. Это их дело. Пусть как хотят, так и ведут себя. Это нас не касается.

Этого никогда не будет. Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику. Мне кажется, что наши спортсмены никогда не подпишут это заявление. Если кто-то подпишет, пожалуйста, пусть едут», — заявила RT тренер.