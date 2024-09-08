Тарасова о смерти Маслякова: «Не верю, что это случилось. Его любила вся страна»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти Александра Маслякова.

«Он был интереснейшим человеком. Мне кажется, он был другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех, всю страну. Вел он ее совершенно грандиозно, даже не верю в то, что случилось... Его любила вся страна абсолютно, он будет у всех в памяти. Кто бы ни руководил этой передачей дальше, это будет дело Саши Маслякова», — сказал Тарасова «СЭ».

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи КВН. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».

Александр Абустин