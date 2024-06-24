Тарасова назвала Дмитриеву лучшим спортивным телекомментатором

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала экс-теннисистку и журналистку Анну Дмитриеву великим профессионалом своего дела.

«Аня умерла. Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния. Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих», — цитирует Тарасову ТАСС.

18-кратная чемпионка СССР умерла в ночь на 24 июня в возрасте 83 лет. Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни