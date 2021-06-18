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Тарасов высказался о своем отношении к Моргенштерну: «Для меня это было неправильно»

20:05
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к рэперу Моргенштерну.

— Моргенштерн говорил, что если его стараются запретить, то оказывают ему услугу в пиаре. Все запрещенное становится еще желаннее.

- Да, он в чем-то прав. Но его недавний случай на «Муз ТВ», где он кричал: «Я вашу тарелку в ...» Ну, зачем это все? Его же смотрят дети. Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Но я его осуждать не могу. Он реально делает шоу, — сказал Тарасов.

Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»

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