Тарасов высказался о своем отношении к Моргенштерну: «Для меня это было неправильно»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к рэперу Моргенштерну.

— Моргенштерн говорил, что если его стараются запретить, то оказывают ему услугу в пиаре. Все запрещенное становится еще желаннее.

- Да, он в чем-то прав. Но его недавний случай на «Муз ТВ», где он кричал: «Я вашу тарелку в ...» Ну, зачем это все? Его же смотрят дети. Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Но я его осуждать не могу. Он реально делает шоу, — сказал Тарасов.

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