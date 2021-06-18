Тарасов: «То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев... Я уже не могу понять, где правда, а где люди пиарятся»

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к пиару.

— Боец ММА Александр Шлеменко против творчества Моргенштерна, потому что рэпер подает плохой пример детям. Согласны?

- У всех свои понятия. Для кого-то Моргенштерн — это катастрофа. У меня же такая позиция: если мне кто-то не нравится, то я даже не буду говорить о нем. Я вряд ли смогу интервью или какими-то фразами исправить ситуацию. Мне кажется, это невозможно. Алишер выбрал свой путь, у него образ фрика. Если бы моя дочка пришла и сказала, что ей нравится его трэки, а мне бы это не понравилось, то я бы постарался донести ребенку, что это ненужное и отгородить от этого творчества.

— И все-таки запретили бы детям слушать Моргена?

- Приведу чуть другой пример. Недавно я общался с дочкой, она сказала, что ей нравится Tik Tok. Я спрашиваю: а что тебе конкретно там нравится? На что она мне стала перечислять различных блогеров типа Милохина и так далее. Мол, они прикольные ролики снимают. Вот и весь ответ ребенка. И что я могу ответить? Для меня эти ролики точно неприкольные. У нас поколения разные, но всегда так было.

— И к чему в итоге пришли?

- Я сказал: нравится — наблюдай. Но если взять общую ситуацию, то сейчас столько мата. Мы тоже не святые, но каждый выбирает свое воспитание детей. Если вы хотите, чтобы дети не росли на Tik Tok, то нужно ограничивать их от телефона. Кстати, у меня есть много знакомых, кто отбирает гаджеты и дают их только в определенном возрасте. Это их мнение и право. Я не могу их осуждать.

— А вам не кажется, что на всей этой теме кто-то просто хочет похайпиться?

- Сейчас такая жизнь, что не поймешь, где люди говорят правду, а где тупо ловят хайп. Я этой границы не замечаю. То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев... Я уже не могу понять, где правда, а где люди тупо пиарятся. И комментировать фэйковые истории... Зачем мне это нужно? Я лучше это все обойду стороной. Мне это неинтересно!

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