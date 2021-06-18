Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» высказался о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева.

— Начнем с актуалки: пить коньяк по утрам — это норма?

— Кто знает, тот поймет (смеется). Я не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией.

— Можно сделать вывод, что от этого выиграли все в плане пиара? Да еще и наша сборная обыграла финнов.

— Я не думаю, что эта ситуация как-то повлияла на победу национальной команды.

- А кто в итоге был прав? Бузова или Губерниев?

— В данной ситуации я ни на чьей стороне, — сказал Тарасов.

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