Тактаров рассказал о надежде на Трампа и «нацизме» в американском кинематографе

Чемпион UFC и известный боец и актер Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о дискриминации в американском кинематографе и назвал практику по его недопуску к работе «нацизмом».

— Как восприняли победу Трампа? Радовались, как победе нашей футбольной сборной?

— Про это вообще интересно поговорить, не вот эта скучная ММА-тусовка, надоела она уже. Скажу, что для меня победа Трампа — это возвращение надежды. Почему? Я два года не был в Америке, а некоторые из моих детей там. Они первые побежали голосовать, я им мотивационную речь произнес — что это ваше будущее. И что папа не может приехать и зарабатывать им на медицинскую страховку из-за нынешней ситуации.

Что я имею в виду? Я не люблю летать туда, где у меня нет дел, бизнеса. В США собирались снимать сериал, моя роль, вторая главная — играть белоруса. Изначально он был человек из России, но по понятным причинам его два года назад решили сделать белорусом. Меня держали в списке ожидания, я жду, даты не занимаю. Потом решил посмотреть, вижу — продюсер мой старый знакомый. И он говорит: «Если увидят, что в сериале русский, нас могут спокойно забанить на стриминговых платформах, начнется какое-нибудь разбирательство». Постарается какая-нибудь канадская украинская диаспора, которая никогда на Украине и не была, зато они очень активные.

Ну есть зависимость — если раньше после 100 проб приглашали на 90, а сейчас на 0! По-моему, это дискриминация по национальному признаку и нацизм. Я даже весь белорусский язык выучил, уже по-украински научился размовлять, можно шпионом посылать. Но толку от этого всего, если в Америке все знают, что я Русский медведь? — заявил Тактаров.

В ночь на 6 ноября стало известно, что Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

Трамп вступит в должность в январе 2025 года.