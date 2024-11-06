Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:30

Тактаров рассказал о надежде на Трампа и «нацизме» в американском кинематографе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Тактаров.
Фото Эдуард Корниенко / «Известия»

Чемпион UFC и известный боец и актер Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о дискриминации в американском кинематографе и назвал практику по его недопуску к работе «нацизмом».

— Как восприняли победу Трампа? Радовались, как победе нашей футбольной сборной?

— Про это вообще интересно поговорить, не вот эта скучная ММА-тусовка, надоела она уже. Скажу, что для меня победа Трампа — это возвращение надежды. Почему? Я два года не был в Америке, а некоторые из моих детей там. Они первые побежали голосовать, я им мотивационную речь произнес — что это ваше будущее. И что папа не может приехать и зарабатывать им на медицинскую страховку из-за нынешней ситуации.

Что я имею в виду? Я не люблю летать туда, где у меня нет дел, бизнеса. В США собирались снимать сериал, моя роль, вторая главная — играть белоруса. Изначально он был человек из России, но по понятным причинам его два года назад решили сделать белорусом. Меня держали в списке ожидания, я жду, даты не занимаю. Потом решил посмотреть, вижу — продюсер мой старый знакомый. И он говорит: «Если увидят, что в сериале русский, нас могут спокойно забанить на стриминговых платформах, начнется какое-нибудь разбирательство». Постарается какая-нибудь канадская украинская диаспора, которая никогда на Украине и не была, зато они очень активные.

Ну есть зависимость — если раньше после 100 проб приглашали на 90, а сейчас на 0! По-моему, это дискриминация по национальному признаку и нацизм. Я даже весь белорусский язык выучил, уже по-украински научился размовлять, можно шпионом посылать. Но толку от этого всего, если в Америке все знают, что я Русский медведь? — заявил Тактаров.

В ночь на 6 ноября стало известно, что Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

Трамп вступит в должность в январе 2025 года.

Дональд Трамп победил на&nbsp;президентских выборах США. «Трамп — это надежда. Сейчас в США уже откровенный нацизм!» Мнение Тактарова о выборах

Дональд Трамп
Олег Тактаров
Читайте также
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
В раде порекомендовали забыть о «плане победы» Зеленского после успеха Трампа
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
В Кремле оценили возможность Трампа повлиять на завершение конфликта на Украине
Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров объяснил, почему американцы выбрали Трампа

Монсон: «Считаю Трампа ужасным человеком. Но он будет лучше для России, чем Харрис»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости